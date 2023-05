Gualtieri “Atlante sfida importante per catalogare patrimonio di Roma”

"A oggi non esiste una gestione completa e integrata del nostro patrimonio che è unico per dimensione, estensione e complessità di catalogazione: è una sfida importante, per questo abbiamo deciso di procedere a un censimento digitale che porterà molteplici benefici". Lo ha detto il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, presentando il “Progetto Atlante”. xi2/tvi/gtr