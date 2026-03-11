Sogin, lunedì 16 marzo si aprono le iscrizioni per “Open Gate 2026”

ROMA (ITALPRESS) – Al via lunedì 16 marzo su www.sogin.it le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di “Open Gate”, l’iniziativa con cui il Gruppo Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le porte delle quattro centrali nucleari italiane in dismissione. Le iscrizioni, esclusivamente on line, si chiuderanno domenica 26 aprile e fino a esaurimento posti.

L’evento coinvolge le centrali di Trino (Vercelli), che raggiunse durante l’esercizio il record mondiale di funzionamento a piena potenza, Caorso (Piacenza), la più grande del nostro Paese, Latina, all’epoca del suo avvio la centrale più potente d’Europa, e Garigliano (Caserta), con la caratteristica “sfera bianca” che racchiude il reattore, patrimonio architettonico italiano. Sono previsti due percorsi di visita, “zona controllata”; e “area industriale”, per le centrali di Trino, Caorso e Garigliano, mentre per Latina è programmato un solo percorso: “area industriale”.

Nell'”area industriale” possono accedere, se accompagnati, anche i minori, dai sei anni in su. Nel corso dei tour, della durata di circa due ore, i tecnici di Sogin e della sua controllata Nucleco accompagneranno i visitatori alla scoperta di luoghi simbolo della storia industriale e nucleare del nostro Paese. Open Gate rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e richiesti dal pubblico per informare in modo trasparente sul tema del nucleare. I partecipanti potranno vedere con i propri occhi come procedono i lavori di dismissione nelle quattro centrali e avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica e altamente formativa. L’iniziativa sarà anche l’occasione per approfondire il tema del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, una struttura dove conferire tutti questi rifiuti, compresi quelli prodotti ogni giorno dalla medicina, dall’industria e dalla ricerca.

Per garantire la più ampia partecipazione, ogni persona potrà prenotarsi per una sola giornata e un solo percorso di visita, scegliendo tra i diversi turni disponibili dalla mattina al tardo pomeriggio. Al momento dell’iscrizione sarà richiesto l’inserimento dei dati personali e il caricamento di un documento di identità. L’evento sarà raccontato anche su Instagram tramite il profilo opengate_sogin, hashtag #opengate2026, con contenuti dedicati, aggiornamenti in tempo reale e racconti dei partecipanti.

