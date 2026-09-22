Gruppo FS, Strisciuglio annuncia il nuovo piano entro fine anno: focus su sicurezza e servizi

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Siamo all’inizio di una nuova avventura, stiamo già lavorando con la nuova squadra alla costruzione del piano industriale. Abbiamo l’obiettivo di recuperare un pò il tempo perso, lo definiremo entro fine anno per non perdere tempo e rilanciare la nostra attività”. È l’annuncio dell’ad e direttore generale del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, nel corso di un punto stampa a InnoTrans 2026, la fiera internazionale leader per la tecnologia dei trasporti in corso a Berlino. Nel nuovo piano industriale “ci occuperemo solo di ciò che è ferrovia, che è il nostro core business. Saranno sviluppati solo progetti che rispettano questa logica, sul resto andremo in discontinuità rispetto al passato. Il focus sarà sulla sicurezza di passeggeri e lavoratori, qualità del servizio, nuovi collegamenti e quindi investimenti su opere predisposte e già iniziate affinché siano portate a termine”, ha aggiunto. Il nuovo piano industriale di Fs, secondo le stime, dovrebbe essere di circa 18-20 miliardi l’anno, di cui 11-12 miliardi per le infrastrutture ferroviarie mentre il restante sulle altre voci.

Nel 2025, infatti, Rfi ha chiuso con 11,6 miliardi di investimenti sui 18,3 totali dell’intero Gruppo FS. Sono stati diversi i temi toccati dal nuovo Ad del Gruppo nella sua prima uscita pubblica internazionale, dagli investimenti post Pnrr alla presenza internazionale. “Con orgoglio posso dire che abbiamo conseguito tutti gli obiettivi” del Pnrr, “per noi significa che il Gruppo è capace di realizzare investimenti importanti e mantenere gli obiettivi temporali. E’ un grande insegnamento che portiamo a casa e ci dà la forza per il futuro, dove l’obiettivo è continuare a investire. Abbiamo l’obiettivo di mantenere il volume degli investimenti, compatibile con le risorse disponibili”, ha proseguito l’ad che ha raccontato di una serie di incontri avuti a Berlino “con gli altri player del sistema ferroviario europeo e non solo. Siamo convinti che il sistema italiano ferroviario è solido, unisce tradizione, cultura e innovazione”. Inoltre, la prossima estate “potremo partire con i collegamenti effettuati con il Frecciarossa da Milano a Monaco e successivamente tra Roma e Monaco. Noi partiamo come cooperazione, questo è il primo passo, stiamo lavorando molto bene”.

“È una cooperazione che mette insieme ingegneria, qualità del servizio, esperienza; è un progetto molto importante – ha spiegato Strisciuglio -. Non definiamo le condizioni di gara, noi gareggiamo e l’obiettivo di Trenitalia è confermare la presenza sul segmento Intercity. Trenitalia ha investito molto su questo business. Valuteremo le condizioni di gara e concorreremo per vincere tutte le gare”. L’ad, infine, ha confermato che “non saranno aumentati i prezzi dei biglietti”. Nella prima giornata di Fiera, anche la visita del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha evidenziato come le più di 200 imprese italiane presenti siano “una ricchezza in termini di fatturato, innovazione e immagine. Oggi abbiamo 250 miliardi di cantieri finanziati e aperti, Fs sta facendo uno sforzo enorme in tutto il Paese. La mia soddisfazione è quella di sentire colleghi di altri Paesi dire che l’Italia dal punto di vista trasportistico e ferroviario e’ il loro punto di riferimento. E’ una grande soddisfazione. Il sistema Italia nel suo complesso sta dando un grande esempio a tutto il resto dell’Europa”.

– foto di repertorio ufficio stampa Gruppo FS –

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