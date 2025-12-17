Home Video News Economia Gruppo Di Martino, Gianluca Scalisi nuovo Direttore Mare & Aereo di Niinivirta
MILANO (ITALPRESS) - Novità nel management di Niinivirta: Gianluca Scalisi è stato nominato Direttore Mare & Aereo della società del Gruppo Di Martino, che rafforza così il proprio percorso di crescita nel trasporto internazionale Air & Sea. Un passo strategico verso innovazione, partnership globali e sviluppo avanzato della supply chain. f28/fsc/gtr