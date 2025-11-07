Gruppo CAP sempre più holding della sostenibilità, le novità a Ecomondo

RIMINI (ITALPRESS) - Dal recupero delle risorse da fanghi e rifiuti organici al riuso delle acque depurate per l'agricoltura; dalla digitalizzazione dei sistemi idrici alla tutela del suolo come misura di adattamento climatico: alla 28^ edizione di Ecomondo, fiera di riferimento per la transizione ecologica, Gruppo CAP ha condiviso i principali risultati di un percorso di trasformazione intrapreso ormai da diversi anni dall’azienda lombarda, che si sta affermando sempre di più come holding della sostenibilità. f43/fsc/gsl