Gruppo Bluvacanze, Pellegrino “I grandi eventi sportivi sono leve determinanti per il turismo”

MILANO (ITALPRESS) – Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, ha partecipato alle celebrazioni degli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), sottolineando la profonda convinzione che sport e turismo siano indissolubilmente legati, sia come economie sia come fenomeni sociali, con un impatto significativo sul benessere delle persone e sulle economie territoriali, soprattutto quando vi è un’azione coordinata tra istituzioni, rappresentanti delle destinazioni, player turistici strutturati e reti di distribuzione capillari. L’USSI ha celebrato il suo ottantesimo anniversario con l’evento “Ussi80 – Italia Sports Summit”, svoltosi il 15 e 16 gennaio 2026 a Viareggio, al Principino Eventi. La due giorni di dibattiti ha coinvolto atleti, protagonisti del giornalismo sportivo e delle federazioni; ed è stata inserita nelle iniziative ufficiali per ricordare e valorizzare il ruolo dell’associazione nel panorama giornalistico italiano. Il summit ha affrontato temi chiave come il ruolo del settore giovanile nel calcio italiano e l’esigenza di offrire più spazio ai giovani talenti nei campionati professionistici. L’iniziativa ha spaziato oltre il calcio, includendo panel dedicati allo sport femminile, a ciclismo, atletica, volley, tennis e olimpismo, con la partecipazione di campioni, dirigenti federali e professionisti del settore.

Il focus “Sport & Turismo: omaggio a Milano-Cortina” ha evidenziato gli impatti delle grandi manifestazioni su mobilità, accoglienza e promozione delle destinazioni, ambiti in cui operatori della travel industry come il Gruppo Bluvacanze sono direttamente coinvolti. In questo contesto, Domenico Pellegrino è intervenuto come relatore nel talk “Sport, impresa e istituzioni”, dove ha affrontato il tema dell’intersezione tra sport e sistema economico/istituzionale, evidenziando come il turismo legato agli eventi generi valore sui territori e sulle filiere produttive. “Come in una staffetta olimpica, i grandi appuntamenti, ad esempio le imminenti Olimpiadi invernali in programma in Italia dal 6 febbraio, sono leve determinanti per creare una narrazione avvincente sul Belpaese, sulle sue eccellenze e sull’efficienza operativa, raccontando con passione sfide e successi capaci di appassionare gli italiani e di valorizzare i nostri territori nel lungo periodo”, ha sottolineato l’AD del Gruppo Bluvacanze. Un elogio speciale va a Gianfranco Coppola, presidente USSI e giornalista Rai, che nel suo intervento ha ribadito l’importanza di raccontare lo sport non solo come evento agonistico, ma come fenomeno umano e sociale, valorizzando uno storytelling di trionfi connessi a immensi sacrifici, dunque sottolineando il ruolo del giornalismo sportivo nel collegare campioni e comunità. In questo contesto, avere articolato il dibattito con la presenza di un gruppo turistico a struttura industriale ha ribadito l’importanza di integrare visione imprenditoriale e sviluppo locale. Coppola ha poi presieduto la consegna dei premi “Ussi80 – Il racconto dello sport”, riconoscimenti attribuiti a cronisti di testate nazionali, consolidando la valorizzazione della professione e della memoria collettiva della stampa sportiva.

– foto ufficio stampa Gruppo Bluvacanze –

(ITALPRESS).