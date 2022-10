MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo 24 ORE e FIAIP rafforzano il loro impegno al fianco degli operatori del mondo immobiliare in un momento di grandi cambiamenti ed opportunità.

Siglata una nuova partnership con l’obiettivo comune di offrire ad agenti immobiliari, consulenti del credito, promotori immobiliari, amministratori e gestori di beni immobili, nuovi strumenti di informazione e di aggiornamento professionale, per affrontare le sfide complesse del mercato attuale.

Crisi energetica, sostenibilità, innovazione tecnologica, rigenerazione urbana, flessibilità, segnano un importante cambiamento di paradigma nella valutazione degli investimenti immobiliari. Gli operatori economici sono chiamati a ripensare ai propri modelli di business in un’ottica ESG e studiare nuove strategie per cogliere le opportunità che il mercato offre. In questo processo di transizione il Gruppo 24 ORE, in collaborazione con FIAIP, vuole offrire ai professionisti del mondo immobiliare un’informazione qualificata e strumenti di lavoro utili per l’operatività quotidiana attraverso due nuovi canali di informazione a loro dedicati: la piattaforma professionale My Desk 24 e la newsletter L’agente immobiliare.

L’aggiornamento giuridico – normativo del Gruppo 24 ORE a disposizione degli associati Fiaip.

Ogni giorno l’attualità legislativa, la prassi operativa, le esperienze, i progetti, le iniziative nel settore immobiliare, l’analisi e gli approfondimenti di autorevoli Esperti sugli aspetti tecnici, fiscali e amministrativi della gestione immobiliare. L’appuntamento mensile sarà con L’agente immobiliare per approfondire le novità normative, l’andamento dei mercati, l’economia e la finanza immobiliare.

Nella newsletter mensile troveranno ampio spazio le notizie dal mondo FIAIP, le indagini e le ricerche del Centro Studi Nazionale Fiaip, gli aggiornamenti sui servizi innovativi e sui moderni strumenti a disposizione della categoria unitamente ad informative su nuovi progetti Federativi e/o sull’evoluzione di quelli in essere.

“Il consolidamento dell’alleanza con il Gruppo 24 ORE ha comportato un significativo, quanto strategico, investimento economico da parte della Federazione – ha commentato Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale FIAIP – grazie al quale sarà consentito esclusivamente a tutti i nostri associati di accedere, senza alcun genere di costo, alla piattaforma digitale My Desk 24 realizzata dal Gruppo 24 ORE per la Federazione per fornire dettagliati aggiornamenti informativi e mirati approfondimenti normativi, utili, anzi indispensabili, per lo svolgimento professionale della nostra attività”.

“La collaborazione tra Fiaip e il Gruppo 24 ORE è avviata da anni con reciproca soddisfazione – ha commentato Fabrizio Segalerba, Segretario Nazionale FIAIP – e, da qui, la comune esigenza di intensificarla e valorizzarla tramite due strumenti innovativi, piattaforma digitale e la Newsletter, con i quali si offrirà ai nostri operatori immobiliari un’informazione professionale puntuale e aggiornata, sia dal punto tecnico-normativo che pratico-operativo, al fine di favorirne le opportunità di business e la crescita professionale”.

“Questa nuova collaborazione – dichiara Eraldo Minella, Direttore Generale Area Servizi Professionali del Gruppo 24 ORE – dimostra il rinnovato impegno con cui il nostro Gruppo risponde alle esigenze informative provenienti dal mondo delle professioni tecniche. Un impegno che si traduce in un sistema di contenuti e di prodotti che vogliono accompagnare il professionista in tutte le fasi della sua attività. E in questo senso l’accordo con FIAIP ci permette di fornire una selezione dei nostri contenuti ad alto valore aggiunto ad una vasta comunità di professionisti” Eraldo Minella, Direttore Generale Area Servizi Professionali del Gruppo 24 ORE.

