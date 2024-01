Grotto “Con Tributo Italiano Alfa Romeo celebra il Made in Italy”

BIELLA (ITALPRESS) - "Tributo italiano è offerto inizialmente ed esclusivamente su tre colori esterni: verde Montreal, bianco Alfa 2024 e rosso Alfa. È caratterizzata da un tetto nero lucido, quindi una livrea bicolore. Come dettaglio sugli esterni, troviamo la bandierina italiana sugli specchietti retrovisori. I due suv peraltro hanno la particolarità di avere il body kit in tinta vettura" racconta Vanina Grotto, Responsabile Gamma Mondo Alfa Romeo. "Sono tutte equipaggiate con pinze freno Brembo di colore rosso. Per quanto riguarda gli interni, la parte dominante sono degli accenti di colore rosso che troviamo nelle impunture dei sedili, dei pannelli porta e della plancia. Il sedile sportivo in pelle la fa da padrona con un backing di colore rosso accoppiato alla pelle traforata e un poggiatesta con il ricamo del tributo e della bandiera italiana. Si celebra la capacità del Made in Italy di creare qualità anche attraverso l’attenzione molto profonda ai piccoli dettagli". xh7/tvi/gtr