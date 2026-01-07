Groenlandia, Rauti: “L’Italia contribuisce alla deterrenza, alla cooperazione a tutela della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “La posizione dell’Italia è chiara: la Groenlandia appartiene al suo popolo e, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, ha diritto alla sua sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, con Delega all'”Artico, Sub-Artico ed Antartide, richiamando i contenuti della nota congiunta sottoscritta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai leader di Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito e Danimarca.

“Il Grande Nord, di cui la Groenlandia fa parte – prosegue il Sottosegretario – rappresenta oggi una frontiera geopolitica strategica, nella quale è necessario rafforzare posture di sicurezza e di deterrenza, in un contesto di crescente competizione globale. La NATO considera l’Artico come area prioritaria per la sicurezza euro-atlantica. E questo richiede un impegno condiviso e responsabile da parte di tutti gli Alleati. Dalla sicurezza dell’Artico dipendono gli equilibri geopolitici globali; l’Italia continuerà a contribuire, nel quadro dell’Alleanza, al rafforzamento della sicurezza e della stabilità della regione artica, alla deterrenza, ed alla cooperazione scientifica nel pieno rispetto del diritto internazionale, a tutela della pace e della sicurezza globale”.

