ROMA (ITALPRESS) – “Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo. Non ho il potere, le facoltà di farlo, mi dispiace. Io posso dare degli input, delle idee straordinarie sull’ambiente, sulla religione, sull’economia”. Così Beppe Grillo ospite a “Pulp Podcast”.

“Il futuro di Vannacci sono le domande stupide, quelle con un sottile astio sotto. Vannacci è come una decalcomania, più gli sputi sopra, più la inumidisci, più si appiccica. Questi sono fenomeni che ci sono sempre stati, qui parliamo di un calo totale della conoscenza”, ha detto su Vannacci.

“Io sono stato estromesso, ma questa è una mia particolarità, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti perché oggi il Movimento è un’altra cosa, perché è in mano al reverendo Jones, all’uomo che sussurrava ai cavilli… Ci sono queste persone che si agitano dentro un movimento che di progressista ha solo la paralisi della mente progressiva. Non hanno un’idea. Quanto c’è il rigors vita che ti blocca la curiosità, ti fa andare su cose ovvie, idiote. Non c’è uno che prospetta un’umanità, una società nel 2050. Il 2050 sul simbolo l’ho fatto mettere io perché volevo che tutti i partiti mettessero nel simbolo 2050, perché tutti pensassero avanti e poi ognuno ci arriva con i propri mezzi”. “Quando c’è un politico professionista su una cosa vecchia, preferisco il dilettante su una cosa nuova. Io progettavo una cosa di nuovo”, aggiunge. Di Maio da dilettante è diventato politico? “Sì, infatti io volevo limitare gli stipendi, limitare i mandati, due mandati e poi a casa. Io dicevo che il parlamentare che vuole fare politica dopo due mandati va a fare il sindaco, dov’è cresciuto, con l’esperienza da parlamentare. Io ci credo ancora, era quello che ci distingueva da altri partiti. Adesso è un partito normale”, conclude Grillo.

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