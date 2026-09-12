MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lampo di Lando Norris nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il britannico della McLaren, dopo essere rimasto in ombra per buona parte del weekend, conquista una splendida pole position fermando il cronometro sull’1’31″824.

Il bolognese della Mercedes e leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, viene beffato per appena 0″011 e deve accontentarsi del secondo posto davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull), che chiude terzo a 0″140.

Il britannico Lewis Hamilton, dopo aver accarezzato il sogno della prima pole in Rosso, è quarto a +0″189, mentre l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc ottiene una quinta casella (+0″195). Duro colpo in ottica Mondiale per il britannico George Russell (Mercedes), che sarà costretto a scattare dalla sesta posizione e ad inseguire il compagno di squadra Antonelli.

Completano la top 10 di giornata Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Domani, domenica, l’appuntamento con la gara è alle ore 15.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila

1. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’31″824

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’31″835

2a fila

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’31″964

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’32″013

3a fila

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’32″019

6. George Russell (Gbr) Mercedes 1’32″149

4a fila

7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’32″294

8. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’32″316

5a fila

9. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’32″903

10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’33″041

6a fila

11. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’33″223

12. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’33″388

7a fila

13. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’33″667

14. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’33″753

8a fila

15. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1’34″084

16. Alexander Albon (Tha) Williams 1’35″532

9a fila

17. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’35″312

18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’35″388

10a fila

19. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’35″913

20. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’38″011

11a fila

21. Oliver Bearman (Gbr) Haas no time

22. Lance Stroll (Can) Aston Martin no time

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).