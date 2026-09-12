MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lampo di Lando Norris nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il britannico della McLaren, dopo essere rimasto in ombra per buona parte del weekend, conquista una splendida pole position fermando il cronometro sull’1’31″824.
Il bolognese della Mercedes e leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, viene beffato per appena 0″011 e deve accontentarsi del secondo posto davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull), che chiude terzo a 0″140.
Il britannico Lewis Hamilton, dopo aver accarezzato il sogno della prima pole in Rosso, è quarto a +0″189, mentre l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc ottiene una quinta casella (+0″195). Duro colpo in ottica Mondiale per il britannico George Russell (Mercedes), che sarà costretto a scattare dalla sesta posizione e ad inseguire il compagno di squadra Antonelli.
Completano la top 10 di giornata Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Domani, domenica, l’appuntamento con la gara è alle ore 15.
LA GRIGLIA DI PARTENZA
1a fila
1. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’31″824
2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’31″835
2a fila
3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’31″964
4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’32″013
3a fila
5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’32″019
6. George Russell (Gbr) Mercedes 1’32″149
4a fila
7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’32″294
8. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’32″316
5a fila
9. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’32″903
10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’33″041
6a fila
11. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’33″223
12. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’33″388
7a fila
13. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’33″667
14. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’33″753
8a fila
15. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1’34″084
16. Alexander Albon (Tha) Williams 1’35″532
9a fila
17. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’35″312
18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’35″388
10a fila
19. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’35″913
20. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’38″011
11a fila
21. Oliver Bearman (Gbr) Haas no time
22. Lance Stroll (Can) Aston Martin no time
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).