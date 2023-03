ROMA (ITALPRESS) – Rossella Gregorio conquista il bronzo nella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Sint-Niklaas, in Belgio. La sciabolatrice salernitana dei Carabinieri è salita sul terzo gradino del podio con una prestazione maiuscola, che l’ha riportata in zona medaglie nove mesi dopo l’argento degli ultimi Europei ad Antalya. Il miglior risultato stagionale di Gregorio in campo internazionale è stato il premio a una giornata esaltante, cominciata con il successo per 15-13 la giapponese Kobayashi nel tabellone da 64. Nel turno delle 32 la campana, che si allena all’Accademia d’armi Musumeci Greco di Roma, ha poi avuto la meglio con il punteggio di 15-9 sulla statunitense Anglade prima di superare negli ottavi di finale, sempre per 15-9, la spagnola Navarro. Per la classe ’90 si sono aperte le porte del podio grazie alla vittoria nei quarti di finale sulla statunitense Tartakovsky con un 15-9 che le ha permesso di tornare in zona medaglia. Nella semifinale è Rossella Gregorio è stata poi battuta con il risultato di 15-9 dalla francese Sara Balzer, che si è aggiudicata il successo finale della tappa belga di Coppa del Mondo davanti alla cinese Shao. Ad un passo dalle migliori 8 si è chiusa la prova di Sofia Ciaraglia. L’atleta laziale delle Fiamme Oro ha iniziato il suo tabellone principale con il successo sull’ungherese Katona per 15-12. Nel turno delle 32 ha avuto la meglio sulla turca Erbil grazie al 15-9 finale. Negli ottavi di finale Ciaraglia è stata battuta dalla spagnola Martin-Portuges con il punteggio di 15-13 chiudendo in 15^ posizione, miglior risultato della stagione. Così le altre azzurre nella prova belga: 17^ Martina Criscio, 20^ Mariella Viale, 30^ Chiara Mormile, 32^ Giulia Arpino, 34^ Michela Battiston, 57^ Rebecca Gargano, 60^ Claudia Rotili, 69^ Alessia Di Carlo, 115^ Eloisa Passaro, 131^ Benedetta Baldini. Domani la tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Sint-Niklaas si chiuderà con la competizione a squadre. L’Italia del ct Nicola Zanotti sarà in pedana con Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com