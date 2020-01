GREGORETTI, CONTE “LA DECISIONE SULLO SBARCO COMPETENZA DI SALVINI”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Non entro nel merito della decisione dei singoli parlamentari. Sulla questione ho chiarito per quanto riguarda il mio ruolo, la Presidenza è stata coinvolta nella redistribuzione dei migranti. Poi, per quanto riguarda la decisione specifica se fare sbarcare i migranti, era una competenza del ministro che lo ha sempre pubblicamente fatto”. Così il premier Giuseppe Conte, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze, rispondendo alle domande dei giornalisti sul caso Gregoretti e sulla decisione della maggioranza di disertare la Giunta per le immunità al Senato.

