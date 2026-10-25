Green Tour, boom di domande per la misura del Mitur sul turismo sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Risposta oltre ogni aspettativa per Green Tour, la misura da 109 milioni di euro creata dal Ministero del Turismo per sostenere la transizione ecologica, l’innovazione e il restyling delle strutture ricettive italiane. Sono state presentate 266 domande, 107 dalle piccole imprese, 75 dalle macro, 56 dalle medie e 28 dalle grandi imprese. A trainare sono le realtà più piccole, ben radicate nei territori, che rappresentano i due terzi delle candidature. I progetti puntano su riqualificazione e miglioramento strutturale degli immobili come interventi trainanti, affiancati da digitalizzazione, efficientamento energetico e investimenti per elevare la qualità dell’offerta ricettiva.

“Risposta straordinaria che testimonia la vitalità del nostro sistema turistico – commenta il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi – le imprese sono consapevoli che la sostenibilità non è un costo ma un investimento sulla competitività. Un segnale forte che ci spinge a lavorare dando il massimo dell’impegno.”

– foto IPA Agency –

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