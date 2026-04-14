Green gas e transizione energetica, siglata intesa tra Proxigas e Assotermica

Green gas e transizione energetica, siglata intesa tra Proxigas e Assotermica

MILANO (ITALPRESS) - Un impegno comune verso una decarbonizzazione pragmatica e sostenibile. Proxigas-Associazione Nazionale Industriali Gas e Assotermica-Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici hanno siglato a Milano un Protocollo d’Intesa volto a supportare un impiego diffuso dei green gas - biometano, idrogeno e metano sintetico - tra i consumatori e, di conseguenza, la riduzione dell’impronta di carbonio nei consumi. f28/fsc/azn