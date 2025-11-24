Gravina “Dimissioni senza Mondiali? Non c’è una norma che lo dice”

ROMA (ITALPRESS) – “Dimissioni senza Mondiale? Non c’è una norma che lo dice. È un destino che viene individuato e cercato all’esterno della Federazione. Se ne era già parlato dopo la Svizzera. C’è un principio di democrazia, il cui ritmo è dettato dalle norme federali e la risposta è stata un 98,7%”. Gabriele Gravina, presidente della Figc, nel corso della conferenza stampa a margine del consiglio federale mette le cose in chiaro qualora a marzo si consumasse l’ennesimo flop azzurro.

L’Italia sarà con l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff per la qualificazione ai Mondiali. In caso di successo, la nazionale di Gattuso affronterà, in trasferta, la vincente del match tra Galles e Bosnia. Per la partita con l’Irlanda, prende piede l’ipotesi New Balance Arena: “L’idea è Bergamo, dove siamo stati molto bene e l’accoglienza è stata straordinaria. Pensiamo sia lo stadio idoneo per Italia-Irlanda del Nord”, conferma Gravina, che resta fiducioso riguardo la qualificazione ai Mondiali, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

“Ci possono essere delle scelte di responsabilità da fare, ma sono ottimista e secondo me andremo ai Mondiali. Indipendentemente dall’avversario, va avanti chi vince e chi merita. Se usciamo con Irlanda del Nord, Galles o Bosnia vuol dire che siamo meno forti di queste squadre. Se si esce vuol dire che si meritava di essere eliminati. Stiamo già parlando di finale in casa o fuori casa, che è l’errore già fatto contro la Macedonia. Prima pensiamo all’Irlanda del Nord e poi alla finale”.

Si allontana, invece, l’ipotesi di un’interruzione del campionato in concomitanza con i playoff Mondiali: “Non cerchiamo alternative né scorciatoie. Il rinvio della giornata di campionato lo ritengo non percorribile”, afferma Gravina, orientato verso uno stage a febbraio, per permettere a Gattuso di seguire ulteriormente i giocatori: “Sicuramente la possibilità di uno stage la stiamo attrezzando, in modo da permettere al mister di seguire i giocatori. La speranza è che ci sia la possibilità di uno stage entro metà febbraio, compatibilmente con quelli che saranno i calendari delle squadre di club. Mi sembra di aver colto una buona disponibilità dei club di Serie A”.

L’Italia dovrà disputare i playoff dopo aver chiuso il girone di qualificazione al secondo posto dietro la Norvegia di Haaland. Saranno 16 le squadre europee presenti ai Mondiali, a fronte delle 32 extraeuropee. “Pochi posti per l’Europa ai Mondiali? Si vota a livello internazionale. Il regolamento è un regolamento noto, ed è inutile cercare delle anomalie. Certo, guardando il ranking, forse l’Italia avrebbe meritato un qualche vantaggio in più. Un’Italia che non va ai Mondiali è un danno ai tifosi e un danno per chi organizza questi eventi. L’Italia è un brand che attrae interessi e che colpisce. Ma i risultati si conquistano sul campo e con il lavoro, non con la nomea. Attualmente l’Italia vive una situazione cambiata rispetto a 25 anni fa”, la chiosa di Gravina.

