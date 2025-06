Gravina “Concentrati sulla qualificazione ai Mondiali. Acerbi? C’è dispiacere”

ROMA (ITALPRESS) – “Caso Acerbi? È una scelta del giocatore, ognuno di noi sente quello che è il proprio senso di appartenenza e non entro nelle valutazioni soggettive. C’è dispiacere per non poterlo utilizzare sotto il profilo tecnico, ma abbiamo calciatori che possono sostituirlo”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Finali Giovanili Tim, parlando della decisione del difensore dell’Inter di rifiutare la convocazione di Spalletti. “Non dobbiamo cercare alibi. Se commentiamo le difficoltà, perdiamo di vista gli aspetti positivi. Nel calcio si vince e si perde, ma dobbiamo dare tutto”, ha aggiunto Gravina.

“Non dobbiamo cercare alibi in questo momento, siamo tutti concentrati sull’obiettivo della qualificazione ai Mondiali e siamo consapevoli delle difficoltà che stiamo vivendo. Abbiamo perso alcuni giocatori di riferimento, il momento è di difficoltà, ma ci appelleremo al grande senso di orgoglio dei nostri ragazzi. Indossare la maglia della Nazionale è un grande orgoglio che deve generare entusiasmo nei tifosi e che ha determinato nel 2021 un risultato straordinario e impensabile alla vigilia. Insieme dobbiamo centrare questa qualificazione che manca da un po’ di tempo”, ha aggiunto Gravina.

