ROMA (ITALPRESS) – Posticipare Euro2020 e permettere la conclusione dei campionati nazionali e delle coppe europee per club, Champions ed Europa League. Questa la richiesta che la Federcalcio avanzera’ all’Uefa nella riunione di martedi’, quando le 55 federazioni affiliate dovranno discutere sul nuovo calendario del calcio europeo a causa dell’emergenza coronavirus. “Proporremo all’Uefa di soprassedere alla disputa dell’Europeo per portare a termine i campionati – ha spiegato il numero uno della Figc Gabriele Gravina in collegamento con SportMediaset XXL – Riteniamo che sia piu’ giusto e piu’ corretto dare l’esatta definizione a tanti sacrifici, impegni, investimenti portati avanti dalle nostre societa’. Noi vogliamo completare i campionati ed e’ chiaro che la discriminante e’ la presenza dell’Europeo, un evento sul quale anche noi abbiamo investito tante energie e sacrifici. Martedi’ affronteremo questo tema”. Per la conclusione della stagione, Gravina ha spiegato di aver ipotizzato “una deadline al 30 giugno, ma non escluderei neppure la possibilita’ di avere una leggera proroga con l’adozione di provvedimenti urgenti sia sotto il profilo sportivo che governativo”. Il presidente della Figc ha inoltre invitato i club a sospendere gli allenamenti, almeno in questa fase dell’emergenza sanitaria: “Se parliamo di una possibile ripresa del campionato ai primi di maggio, allora penso che dovremmo lasciar stare i ragazzi a casa in tranquillita’”, ha concluso Gravina.

(ITALPRESS).