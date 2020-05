“Nei primi giorni di questa crisi ho seguito indicazioni che sono arrivate da sua Santita’, Papa Francesco. Questo periodo ha messo a nudo la vulnerabilita’ dell’essere umano, abbiamo capito quante fragilita’ portiamo avanti e questo mi ha reso molto piu’ forte e deciso rispetto a prima. Ringrazio questa crisi per avermi concesso la possibilita’ di capire chi veramente ti vuole bene e da quali persone ti devi guardare con attenzione”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni di Sky Sport 24. “E’ stato un momento difficile, molto complicato e complesso, ma non solo per il calcio, per tutto il Paese – ha aggiunto – Sono venuti fuori tanti aspetti particolarmente chiari ed evidenti, mostrando il vero volto di tanti personaggi che ti circondano nella vita. Ho capito tante cose, ho compreso quanto sia fondamentale avere l’esigenza di accantonare e mettere da parte tutta una serie di soggetti che a volte sembrano portare positivita’ nella tua vita e invece sono semplici negativita’. I nomi li tengo per me perche’ sono rapporti personali, ma credo siano abbastanza evidenti”.

