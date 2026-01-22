FERRARA (ITALPRESS) – Grattacielo di Ferrara, dichiarate inagibili tutte le Torri con efficacia immediata. Sono state firmate oggi dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri, e pubblicate sull’Albo Pretorio, le due ordinanze in merito alla Torre A e alla Torre C del Grattacielo, dopo che era stata già dichiarata l’inagibilità della Torre B, a seguito dell’incendio dei vani contatori avvenuto nella notte dello scorso 11 gennaio. “Questa decisione è un atto di responsabilità che, in passato, nessuno ha avuto il coraggio di assumersi. Quella avvenuta l’11 gennaio è stata a tutti gli effetti una mancata tragedia: comprendo le difficoltà a cui andranno incontro i condòmini, ma intervenire subito è doveroso per tutelare la loro sicurezza. Da sindaco, ho firmato moltissime ordinanze di inagibilità, non per calamità naturali. Le persone coinvolte hanno dovuto provvedere da sole, in quanto privati. Da Amministratore non posso permettermi disparità di trattamento tra cittadini. Il Comune sta facendo la sua parte. Rimangono però gravi inadempienze sedimentate negli anni da parte di chi, privato, doveva garantire sicurezza per sé e per gli altri al Grattacielo”, sono le parole del sindaco Alan Fabbri.

“Per anni – prosegue Fabbri – il condominio ha avuto tutto il tempo per adeguarsi alle normative, ma questo purtroppo non è avvenuto, nonostante i richiami delle istituzioni. Le morosità accumulate e i lavori necessari per l’adeguamento degli impianti ammontano a milioni di euro e difficilmente potranno essere risolti nei 30 giorni previsti dall’ordinanza. Né il Comune può farsene carico, perché si tratta, è il caso di ribadirlo, di un condominio privato”. “Un futuro per il Grattacielo, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, non c’è. Questa scelta, seppur difficile, è necessaria, e segna l’avvio di una fase nuova: non solo la gestione di un’emergenza, ma l’apertura di un nuovo percorso di rigenerazione urbana e sociale per immaginare e costruire un futuro diverso per quest’area della città. Un percorso che dev’essere affrontato con visione di lungo periodo, responsabilità e lungimiranza, mettendo al centro la sicurezza, la dignità dell’abitare e la qualità urbana”, conclude il sindaco estense.

– foto ufficio stampa Comune di Ferrara –

(ITALPRESS).