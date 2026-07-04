Messi e compagni agli ottavi, tifosi dell’Argentina in festa a Miami

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Una vittoria sofferta, arrivata soltanto ai supplementari contro la sorpresa Capo Verde. Il cammino dei campioni del mondo in carica prosegue, l'Argentina di Messi e del ct Scaloni è agli ottavi e a Miami i tifosi dell'Albiceleste tirano un sospiro di sollievo e cantano la loro gioia, sognando il bis iridato. xu2/ari/red