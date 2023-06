Grande Guerra e ricerca di Dio nel nuovo romanzo di Giovanni Grasso

"Con questo romanzo volevo mettere in connessione la Prima Guerra Mondiale e alcuni aspetti contemporanei". Intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, Giovanni Grasso, giornalista, scrittore, autore televisivo e consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenta il suo nuovo romanzo, "Il segreto del tenente Giardina", edito da Rizzoli. sat/mrv