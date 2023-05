CALI (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Nel Grand Prix di spada maschile a Cali, sono 8 gli azzurri che si sono qualificati al tabellone principale da 64 che si svolgerà nella giornata clou di domenica.

La fase a gironi ha permesso di staccare subito il pass per la qualificazione al tabellone principale a Francesco Ferraioli (sei vittorie), Giulio Gaetani e Davide Di Veroli (cinque vittorie ed una sconfitta). Grazie alle vittorie nel turni preliminari di eliminazione diretta si sono qualificati anche Federico Vismara, Gabriele Cimini, Giacomo Paolini, Enrico Garozzo e Valerio Cuomo. La corsa di Filippo Armaleo si è fermata dopo un match equilibrato con la sconfitta contro il coreano Jung per una sola stoccata, 15-14 il finale. Stop nel tabellone da 128 per Andrea Santarelli battuto dal compagno di squadra Giacomo Paolini. La fase a gironi è stata fatale per Andrea Vallosio.

Domani, alle 16 ore italiane, la fase di qualificazione della spada femminile in Colombia, domenica la giornata “clou” con i tabelloni principali di spada maschile e femminile della prima prova GP Fie valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

