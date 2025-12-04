Grand Prix di sciabola ad Orleans, nove azzurre nel tabellone principale

ROMA (ITALPRESS) – Sono nove le azzurre del ct Andrea Aquili qualificate per il tabellone principale di sabato della gara femminile del Grand Prix di sciabola di Orleans, tappa del circuito d’elite FIE che prevede soltanto prove individuali a punteggio maggiorato. Era già ammessa alla giornata clou, essendo tra le “top 16” del ranking mondiale, Michela Battiston.

Dopo la fase a gironi hanno staccato il pass per sabato Mariella Viale, Chiara Mormile, Martina Criscio e Michela Landi. Grazie alle vittorie nei turni preliminari, poi, hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale anche Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Claudia Rotili e Maria Clementina Polli. Out, invece, nel match decisivo di giornata, Rebecca Gargano, Eloisa Passaro e Carlotta Fusetti.

Domani la seconda giornata di gare del GP francese. Spazio per la fase a gironi e il tabellone preliminare della competizione maschile. Già qualificati per il tabellone principale Luca Curatoli e Michele Gallo.

In pedana fin dalla fase a gironi gli altri azzurri del commissario tecnico Andrea Terenzio, ovvero Pietro Torre, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Matteo Neri, Giacomo Mignuzzi, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi, Lupo Veccia Scavalli, Cosimo Bertini e Marco Stigliano.

