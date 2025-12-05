Grand Prix di sciabola a Orleans, 10 azzurri al tabellone principale

ORLEANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nella seconda giornata di gare del Grand Prix di sciabola ad Orleans sono dieci gli azzurri del ct Andrea Terenzio che hanno acquisito il diritto a disputare il tabellone principale della prova maschile in programma domani.

Erano già qualificati per diritto di Ranking Luca Curatoli e Michele Gallo, essendo tra i “top 16” al mondo. A loro si sono aggiunti fin dal primo step – dopo una fase a gironi da sei vittorie in altrettanti incontri – Pietro Torre, Leonardo Dreossi, Marco Mastrullo e Giacomo Mignuzzi. I match dei tabelloni preliminari hanno permesso di staccare il pass anche a Marco Stigliano, Matteo Neri e Cosimo Bertini. Stop nell’ultimo incontro di giornata per Edoardo Cantini (battuto nel derby da Matteo Neri). Si è fermato invece dopo la fase a gironi Lupo Veccia Scavalli.

Domani la giornata clou nel GP di Orleans, tappa d’élite che prevede solo gare individuali a punteggio maggiorato, con i due tabelloni principali da 64 che assegneranno le medaglie con – complessivamente – 19 azzurri impegnati. Ai 10 uomini già citati, infatti, vanno aggiunto le nove sciabolatrici del CT Andrea Aquili che saranno impegnate nella prova femminile: Claudia Rotili, Martina Criscio, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica, Michela Landi, Chiara Mormile, Maria Clementina Polli e Alessia Di Carlo.

