Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi”, Martina Batini e Guillaume Bianchi d’oro a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Martina Batini e Guillaume Bianchi firmano il Grand Prix FIE 2026 di fioretto conquistando la medaglia d’oro nella 16esima edizione del Trofeo Inalpi, sulle pedane di Torino. Un trofeo che per tre quarti si è tinto di azzurro, grazie anche all’argento di Arianna Errigo. Con la vittoria nel derby tricolore, Batini, 6 del ranking FIE, conquista il secondo oro della carriera, dopo quello ottenuto nella prova di Coppa del Mondo a Busan, in Corea. Per la Errigo, invece, è il primo podio della stagione. Nel maschile trionfo dell’azzurro Bianchi, numero 2 del ranking FIE, che aggiunge questo oro ai due bronzi conquistati quest’anno in Coppa del Mondo a Maiorca e Parigi. Semifinali femminili all’insegna di Italia e Giappone: due sole bandiere per gli assalti del penultimo atto già sicuro di podio e medaglia, che ha visto opposte Arianna Errigo, 9 FIE, a Kikuchi Komaki, 7 FIE, e Martina Batini, 6 FIE, a Sera Azuma, 20 FIE.

Prima a conquistarsi l’ultima sfida è stata Martina Batini con la volata su Azuma per 15-8 che le ha regalato la seconda finale in stagione, dopo l’oro in Coppa del Mondo a Busan. Duello serrato, invece, fra Errigo e Komaki, che si sono alternate alla guida di un punto fino allo stacco definitivo dell’azzurra per 15-13. Alle semifinali maschili è invece giunto un solo azzurro diventato presto l’idolo dell’Inalpi Arena con i suoi assalti in rimonta rocambolesca dal secondo turno in poi: Guillaume Bianchi, numero uno del seeding e due del ranking mondiale, campione europeo in carica con in stagione i bronzi nelle prove di Coppa del Mondo a Maiorca e Parigi. Il ventottenne azzurro, diventato papà da poco, si è issato in finale battendo 15-12 il ceco Alex Choupenitch, 5 del ranking mondiale FIE. Nell’altra sfida di semifinale ha avuto la meglio per 15-9 lo statunitense Nick Itkin, 8 FIE, sull’hongkonghese Ka Long Cheung, 14 FIE, vincitore a Torino nel 2024.

Nella finale femminile tra due super-campionesse, due mamme, due autentiche mattatrici delle pedane internazionali, si è imposta Martina Batini con il punteggio di 15-13 su Arianna Errigo. Per entrambe l’ovazione del pubblico dell’Inalpi Arena. “Sono felicissima di questa prima vittoria, davanti a un pubblico numeroso, caloroso e straordinario – ha detto Batini dopo l’ultima stoccata -. È il mio secondo oro in una stagione di Coppa del Mondo che sto affrontando con fiducia ed entusiasmo, supportata dalla mia famiglia, dalla palestra in cui mi alleno, dal gruppo della Nazionale. Vincere a Torino, poi, è sicuramente speciale”.

Nella finale maschile, invece, Bianchi ha messo il punto esclamativo sul suo trionfale GP di Torino battendo 15-11 lo statunitense Nick Itkin, conquistando il suo primo oro nel Grand Prix di casa. “Volevo questa vittoria con tutto me stesso, è il mio primo successo da papà ed è speciale vincere qui a Torino. Me l’ero ripromesso: non volevo vedere le finali dalla balaustra, volevo essere qui, in pedana a giocarmi qualcosa di grande. Ci sono riuscito ed è una gioia incredibile”, ha detto Bianchi. “Torino ci ha regalato emozioni uniche. Dopo lo storico tris delle spadiste a Wuxi, si chiude una giornata splendida con le due vittorie del fioretto. Il calore del pubblico ha dato un sapore ancor più speciale”, ha affermato infine il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone.

