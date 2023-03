ROMA (ITALPRESS) – “Apprezziamo la decisione di Enpaia di entrare insieme a Cassa Depositi e prestiti nel capitale di Granarolo. Si tratta di un intervento nell’economia reale, predicato da tanti ma praticato da pochi, finalizzato alla crescita di un’azienda strategica del settore agroalimentare italiano. Condividiamo inoltre gli obiettivi di questo investimento, da realizzare attraverso un piano industriale orientato sull’innovazione digitale e sulle trasformazioni necessarie per essere sempre più competitivi in una filiera importante per il Paese. Anche sul versante del lavoro è un investimento importante che permetterà di consolidare e rafforzare gli attuali livelli occupazionali”.

Così il segretario generale Uila-Uil, Stefano Mantegazza, i merito all’accordo di investimento siglato oggi che prevede un aumento di capitale di 160 milioni, con contestuale ingresso nell’azionariato di Granarolo di Patrimonio Rilancio – Fondo Nazionale Strategico (FNS), gestito da Cassa Depositi e Prestiti e dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in Agricoltura. A conclusione dell’operazione di rafforzamento patrimoniale, la compagine azionaria di Granarolo si amplierà includendo quindi, oltre agli attuali soci Granlatte, Cooperlat e Intesa Sanpaolo, anche il Patrimonio Rilancio – Fondo Nazionale Strategico ed Enpaia.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Uila-

