Gran Premio dell’Emilia Romagna, Barbier “Giornate positive”

MISANO (ITALPRESS) – La prima vittoria del fine settimana al Pirelli Emilia-Romagna Round del Campionato del Mondo FIM Superbike è andata a Toprak Razgatlioglu (BMW), che in Gara1 ha avuto la meglio su Nicolò Bulega (Ducati), secondo al traguardo e unico pilota ad aver tenuto il ritmo del turco, e Danilo Petrucci (Ducati), terzo.

Scelta pneumatici identica per il primo e il terzo classificato: SC1 abbinata alla nuova supersoft di sviluppo posteriore in specifica E0126. Bulega ha invece preferito SC2 per l’anteriore. Nelle qualifiche tutti i piloti hanno utilizzato al posteriore la nuova extrasoft di sviluppo in specifica E0479 per realizzare i rispettivi giri veloci, mentre in Gara1 la preferenza è andata all’unanimità alla supersoft E0126.

Per gli anteriori, la SC1 è stata l’opzione scelta da tutti in qualifica e anche dalla maggior parte dei piloti al via di Gara1, con 6 che hanno preferito la SC2: oltre a Bulega anche Sam Lowes, Andrea Iannone, Scott Redding, Garret Gerloff e Zaqhwan Zaidi.

Nonostante le temperature estremamente elevate dell’asfalto, che ne hanno inficiato il naturale livello di grip, Bulega è riuscito a sfruttare al meglio le prestazioni offerte dalla nuova posteriore extrasoft E0479 per realizzare in qualifica il nuovo record assoluto del circuito in 1:31,618, un tempo che migliora di ben 7 decimi quello siglato da Razgatlioglu nel 2024. Gara1 è stata 13 secondi abbondanti più veloce della stessa del 2024, con un miglioramento del tempo medio sul giro di oltre 6 decimi.

Stefano Manzi (Yamaha) ha vinto Gara1 della WorldSSP, utilizzando pneumatici Pirelli di gamma SC1 anteriore e SCX posteriore, così come il secondo classificato e poleman Jaume Masia (Ducati), il terzo Can Oncu (Yamaha) e tutti gli altri piloti al via. Le temperature dell’asfalto nelle gare di oggi sono state molto elevate per entrambe le categorie: la WorldSSP ha preso il via con 53°C, mentre in WorldSBK si è arrivati fino a 55°C.

“Le prime due giornate a Misano sono state positive per noi perché ci hanno consentito di raccogliere informazioni importanti sulle due specifiche di sviluppo presenti in allocazione” le parole di Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli.

“Dopo Assen e Cremona, la supersoft di sviluppo E0126 anche qui a Misano è stata la scelta pressoché unanime per la gara, che a parità di giri è stata 13 secondi più veloce di quella del 2024, nonostante i 10°C in più di temperatura dell’asfalto. Abbiamo così la conferma della versatilità di questa soluzione visti i risultati ottenuti su piste e con temperature molto diverse. Anche per quanto riguarda l’altra specifica di sviluppo che abbiamo portato a Misano, l’inedita E0479 che sostituisce la SCQ di gamma normalmente presente, i riscontri sono stati molto positivi, consentendo anche a Bulega di migliorare ampiamente il record assoluto della pista. Le temperature di asfalto sono state abbastanza elevate a svantaggio del grip offerto normalmente dalla pista, quindi siamo soddisfatti dei risultati ottenuti sia sul giro secco sia sulla distanza gara e sarà interessante vedere domani cosa sceglieranno i piloti come opzione per la Superpole Race”.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)