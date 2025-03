Graham (Repubblicani) “Zelensky?Non so se potremo fare affari con lui”

WASHINGTON (ITALPRESS) - "Qualcuno mi ha chiesto se sono imbarazzato per Trump, ma non sono mai stato più orgoglioso del presidente. Sono stato molto orgoglioso che JD Vance abbia difeso il nostro Paese. Vogliamo essere di aiuto, quello che ho visto nello studio ovale è stato irrispettoso e non so se potremo mai fare affari con Zelensky. Penso che la maggior parte degli americani abbia visto un ragazzo con cui non vorrebbe entrare in affari, il modo in cui ha gestito il confronto e il modo in cui ha affrontato il presidente è stato semplicemente esagerato. Penso che il rapporto tra Ucraina e America sia importante ma non so se Zelensky farà un accordo con gli Stati Uniti dopo quello che ho visto. Io non posso saperlo". Lo ha detto Lindsey Graham, senatore del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, commentando l'incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca. xp6/abr/gsl