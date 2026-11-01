Graduatoria del Piano museale e bibliotecario 2026, 1,4 milioni per 60 progetti di enti pubblici

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria del Piano museale e bibliotecario 2026, finanziando 60 progetti di enti pubblici su tutto il territorio per un totale di 1,38 milioni di euro. I fondi, inizialmente fissati a 1,1 milioni, sono stati incrementati di 280mila euro per scorrere la graduatoria. Nel dettaglio, 500mila euro andranno a 24 progetti per il miglioramento di spazi, arredi e accessibilità di biblioteche e archivi (un terzo dei quali in Comuni sotto i 5.000 abitanti). Gli altri 880mila euro sosterranno 36 interventi di restauro e conservazione preventiva distribuiti tra 25 musei, 5 biblioteche, 4 case d’illustri e 2 archivi. “Continuiamo a tutelare e rendere più accessibile il nostro patrimonio culturale”, ha dichiarato l’assessora alla Cultura Gessica Allegni.

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