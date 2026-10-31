L’Emilia-Romagna presenta le proprie eccellenze agroalimentari a Montréal

BOLOGNA (ITALPRESS) – Rafforzare la presenza dell’agroalimentare emiliano-romagnolo sul mercato canadese e far conoscere il territorio anche attraverso la sua tradizione culinaria ed enogastronomica. Dalle relazioni con importatori e distributori alle collaborazioni con le scuole di cucina, fino alla promozione turistica: è un programma che mette in relazione imprese, prodotti e territori quello della terza e ultima tappa della missione istituzionale della Regione Emilia-Romagna in Nord America, che dopo New York e Toronto arriva a Montréal.

Il 30 e 31 ottobre, nella città del Québec, le eccellenze Dop e Igp diventano il filo conduttore di un racconto che parte dalla qualità e dall’origine dei prodotti per arrivare alla cultura gastronomica, alle tradizioni e ai luoghi dell’Emilia-Romagna. Un patrimonio che la Regione porta all’attenzione degli operatori canadesi anche attraverso la cucina di Pellegrino Artusi, valorizzando il ruolo di chi ogni giorno seleziona, propone e fa conoscere le specialità italiane all’estero. Un’occasione per consolidare i rapporti economici e culturali con il Québec e promuovere un’Emilia-Romagna da conoscere non soltanto attraverso i suoi sapori, ma anche come destinazione turistica.

A guidare la delegazione regionale, la sottosegretaria alla Presidenza della Regione, Manuela Rontini, e l’assessore all’Agricoltura e agroalimentare, Alessio Mammi, insieme al presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo,Matteo Daffadà. Tra gli appuntamenti principali, il confronto con importatori e distributori canadesi, gli incontri con il Pearson Adult and Career Centre e l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec per sviluppare collaborazioni nella formazione culinaria. Al Sofitel Montréal Golden Mile, le ricette di Pellegrino Artusi e le produzioni Dop e Igp regionali sono protagoniste di un evento con operatori economici, rappresentanti delle istituzioni e della comunità italo-canadese. Spazio anche alla promozione turistica al Salon international du tourisme et des voyages, dove l’Emilia-Romagna presenta il legame tra le proprie specialità gastronomiche e i territori d’origine.

“La qualità delle nostre produzioni è riconosciuta anche oltre i confini nazionali, ma per rafforzarne la presenza sui mercati internazionali dobbiamo continuare a investire nelle relazioni con chi le importa, le distribuisce e le fa conoscere ai consumatori– affermano Rontini e Mammi-. È con questa convinzione che arriviamo a Montréal, per consolidare i rapporti con il Québec e sviluppare nuove opportunità per le imprese emiliano-romagnole. La collaborazione con gli istituti di formazione, a partire dall’Ithq, ci permette inoltre di trasmettere ai futuri professionisti della ristorazione la conoscenza dei nostri prodotti e della loro origine. E attraverso la partecipazione al Salon international du tourisme et des voyages vogliamo far conoscere anche i luoghi, le tradizioni e le esperienze che rendono l’Emilia-Romagna una destinazione da scoprire”.

“Le nostre Dop e Igp racchiudono il lavoro degli agricoltori e delle imprese, la storia e i saperi dei territori da cui provengono- proseguono sottosegretaria e assessore-. È questo il valore che vogliamo portare all’attenzione degli operatori e dei consumatori canadesi, andando oltre la semplice degustazione e facendo conoscere ciò che rende uniche queste produzioni. Con Casa Artusi valorizziamo anche una tradizione culinaria che appartiene alla nostra identità e che può diventare occasione di scambio e collaborazione. In questo percorso le comunità emiliano-romagnole e italo-canadesi rappresentano un legame prezioso con il Québec, capace di avvicinare persone, imprese e culture e di contribuire a costruire nuove opportunità per il futuro”.

– foto ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

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