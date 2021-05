MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Quella di oggi è stata una gara molto combattuta a livello di strategia, quindi forse è sorprendente che alla fine i primi quattro piloti in griglia abbiamo terminato la gara esattamente nelle stesse posizioni in cui avevano preso il via, nonostante sia stata appunto una corsa molto movimenta e con diversi pit stop”. Lo ha dichiarato Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, commentando l’esito del Gp di Spagna vinto da Lewis Hamilton. “Le temperature più fresche di oggi hanno reso più vantaggioso l’utilizzo dei pneumatici soft e medium che, come avevamo previsto, hanno anche portato quasi tutti i piloti ad effettuare due soste. La maggior parte di loro è passata da soft a medium dopo l’inizio della gara e questo ha permesso anche una certa flessibilità in termini di strategia. Ad ogni modo, è diventato presto chiaro che qui sarebbero state necessarie due soste a causa dell’afalto abrasivo e degli elevati carichi imposti da questo circuito, il che ha reso le ottime prestazioni della mescola soft un elemento chiave della gara”.

(ITALPRESS).