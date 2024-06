BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – A trionfare nel Gran Premio di Spagna è ancora Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha conquistato una vittoria molto significativa, grazie ad un paio di corpo a corpo iniziali e un’ottima gestione delle gomme lungo tutto l’arco della gara. Dietro di lui Norris (McLaren) e Hamilton (Mercedes). “E’ stata una corsa molto intensa – ha detto Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli – a tratti spettacolare – penso all’incredibile partenza di Russell, simile a quella di Alonso nel 2011, e ai duelli fra lo stesso George e Max prima e Lando poi – e caratterizzata, nel gruppo di testa, da una partita a scacchi fatta di scelte strategiche e di gestione dei pneumatici fra quattro squadre che si sono spartite le prime otto posizioni nella classifica finale. Da parte nostra, paradossalmente, è stata una gara molto lineare. Tutte e tre le mescole si sono comportate secondo le previsioni, sia in termini di usura che in termini di degrado, nonostante delle temperature decisamente superiori alle previsioni della vigilia. Lo stesso si può dire per le strategie, sia come utilizzo dei pneumatici che come finestre. Soft e Medium sono state le mescole più performanti mentre la Hard, nonostante le temperature più elevate, ha fatto un pò più fatica soprattutto in termini di prestazione assoluta mentre in termini di degrado non ha fornito un vantaggio decisivo”.

– Foto: Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

