SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – L’Italia fa en plein nella fase preliminare del Grand Prix di fioretto femminile a Shanghai. In Cina sono quindi 12 le azzurre qualificate al tabellone principale da 64 che si svolgerà nella notte italiana tra sabato e domenica. Già qualificate per diritto di ranking Alice Volpi, Francesca Palumbo ed Erica Cipressa. A loro si sono aggiunte fin dalla fase a gironi Martina Favaretto (prima dopo la fase a gironi), Martina Batini, Martina Sinigalia, Matilde Calvanese, Serena Rossini (tutte vittorie nella prima fase) ed Elena Tangherlini con cinque vittorie ed una sconfitta. Dopo il tabellone preliminare di eliminazione diretta qualificate anche Anna Cristino, Giulia Amore e Camilla Mancini che hanno permesso così all’Italia di avere ben 12 atlete nel tabellone principale da 64. Dalle ore 2 (orario italiano) domani parte la competizione maschile con la fase a gironi ed il tabellone di eliminazione diretta valido per la qualificazione al tabellone principale. Domenica la giornata clou con le fasi finali delle competizioni individuali maschili e femminili.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com