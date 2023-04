SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Comincia con un podio l’avventura dell’Italia della sciabola nel percorso di qualifica olimpica per i Giochi diParigi 2024: nel Grand Prix di Seoul splende la medaglia di bronzo di Matteo Neri, al suo primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale. “Zona medaglie” sfiorata, invece, per il team azzurro nella competizione femminile dove ha chiuso in ottava posizione Eloisa Passaro, migliore delle italiane.

L’atleta dei Carabinieri ha iniziato il suo esaltante cammino nel tabellone da 64 dove ha sconfitto il tedesco Kindler con un netto 15-3. Nel turno da 32 il bolognese ha poi avuto la meglio sul giapponese Kento con il finale di 15-13. Negli ottavi di finale lo sciabolatore che si allena alla Virtus Scherma Bologna ha vinto contro l’americano Mackiewicz grazie ad un match guidato fin dall’inizio e vinto con un netto 15-3. Nei quarti di finale Neri si è imposto poi sul transalpino Sebastien Patrice raggiungendo la semifinale con il 15-12 sancito dall’abbraccio con il CT Nicola Zanotti. Una semifinale, contro il georgiano Sandro Bazadze, di grande cuore per l’emiliano che nelle battute conclusive dell’assalto ha rimontato fino al 14-14 per poi uscire sconfitto all’ultima stoccata (15-14). Il bronzo conquistato dal classe ’99 dimostra ancora una volta il grande valore dei giovani della sciabola azzurra, una conferma per la nuova generazione del CT Nicola Zanotti dopo la vittoria di Michele Gallo al Trofeo Luxardo e la crescita di Pietro Torre.

Non solo Neri, però. Erano ben quattro gli italiani tra i top 16 della sciabola maschile oggi a Seoul. Stop negli ottavi di finale per i big azzurri Luca Curatoli (10° posto per lui) e Luigi Samele (11°), sconfitti rispettivamente dallo statunitense Heathcock per 15-8 e dal coreano Oh con il punteggio di 15-9. Top 8 sfiorata anche da Riccardo Nuccio, 15° al termine della gara, e artefice di un match molto combattuto contro il fuoriclasse ungherese – tre volte campione olimpico – Aron Szilagyi, che è riuscito a imporsi solo all’ultimo respiro per 15-14. Così gli altri azzurri: 21° Pietro Torre, 26° Giovanni Repetti, 46° Enrico Berrè.

Si ferma ad un passo dal podio Eloisa Passaro nella prova femminile. La sciabolatrice delle Fiamme Oro ha iniziato la sua giornata con il successo nel tabellone da 64 sulla coreana Choi per 15-13. Nel turno da 32 l’atleta veneta ha avuto la meglio sulla spagnola Navarro all’ultima stoccata, grazie al 15-14 finale che è valso un posto tra le top 16. Nel tabellone degli ottavi di finale, la poliziotta che si allena presso la Milleculure Napoli ha continuato a la sua ottima prova superando l’ungherese Pusztai per 15-13. Nei quarti di finale è stata poi battuta 15-9 dalla giapponese Emura, che poco prima – nel turno delle 16 – aveva imposto lo stop anche a Michela Battiston.

La friulana dell’Aeronautica Militare nel tabellone da 64 aveva superato per 15-9 l’americana Kim, poi un’altra vittoria nel turno da 32 contro una statunitense, Nazlymov, con il finale di 15-12. Negli ottavi di finale Battiston è stata fermata Emura con un 15-7. Così le altre italiane: 18^ Rossella Gregorio, 23^ Chiara Mormile, 27^ Claudia Rotili, 34^ Martina Criscio, 52^ Mariella Viale, 62^ Rebecca Gargano. Prossime tappe per la sciabola dal 12 al 14 maggio con le prove di Coppa del Mondo di Batumi al femminile e Madrid al maschile, in entrambi i casi in programma sia gare individuali che a squadre, queste ultime pesantissime in chiave qualifica olimpica.

