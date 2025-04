Gp Olanda, Pirelli mette a disposizione due opzioni posteriori in mescola supersoft

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Dutch Round del Campionato del Mondo FIM Superbike che si svolgerà il prossimo fine settimana sul circuito di Assen, in Olanda, Pirelli metterà a disposizione dei piloti della classe WorldSBK due opzioni posteriori in mescola supersoft: la SCX di gamma e l’inedita specifica di sviluppo E0126.

Quest’ultima rappresenta la più recente evoluzione della famiglia supersoft ed è stata studiata per incrementare ulteriormente l’aderenza pur mantenendo la costanza di prestazione sulla distanza nelle gare lunghe. Nella Cattedrale della Velocità, come è informalmente chiamato il circuito TT di Assen, tornerà in allocazione, per la prima volta quest’anno, la posteriore extrasoft SCQ, che i piloti del WorldSBK possono utilizzare in sessioni di prova, qualifiche e Superpole Race. In caso di pioggia, oltre alla SCR1 di gamma, sarà disponibile la specifica di sviluppo E0158, che era presente in allocazione anche per il round portoghese ma non è ancora stata provata dai piloti dato che a Portimao non ha piovuto.

Prima gara di stagione per il campionato del mondo femminile FIM di cui Pirelli è fornitore unico di pneumatici sin dal suo esordio, nel 2024, che utilizzerà pneumatici Diablo Superbike in mescola SC1, sia per l’anteriore sia per il posteriore. I giovani talenti della Northern Talent Cup, anche loro al debutto stagionale, avranno invece a disposizione pneumatici in mescola SC2 per entrambi gli assi.

“Con l’inserimento in allocazione della E0126, completiamo una fase importante di sviluppo che prevedeva l’introduzione di una nuova struttura pensata per aumentare il grip attraverso una maggior impronta a terra – spiega Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli – Quella utilizzata dalla E0126 è infatti la stessa carcassa della soft E0125, che abbiamo introdotto a Portimao dove ha riscosso ampio consenso visto che è stata la mescola più utilizzata in tutte e tre le gare del fine settimana. Oltre che per la carcassa, questa nuova supersoft differisce dalla SCX di gamma anche per la mescola, che è stata sviluppata per incrementare ulteriormente la costanza di rendimento sulla distanza”.

“Con le giuste temperature e condizioni della pista, la supersoft è solitamente la mescola più scelta per Gara1 e Gara2, quindi sarà interessante raccogliere le sensazioni dei piloti e fare un paragone tra la soluzione di gamma e la nuova specifica di sviluppo, anche alla luce dei risultati raccolti in Portogallo dalla ‘sorella’ in mescola soft. Per le altre sessioni, incluse qualifiche e Superpole Race, ci sarà la extrasoft SCQ, che è ormai una specifica consolidata e solitamente la preferita dai piloti per la prestazione assoluta e per la gara breve. Sappiamo che ad Assen il meteo è sempre un’incognita – conclude Barbier – per questo motivo avremo nuovamente in allocazione l’anteriore rain di sviluppo in specifica E0158 che a Portimao non abbiamo potuto testare per mancanza di pioggia”.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).