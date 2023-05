MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – “Una delle qualifiche più spettacolari e incerte nella storia recente della Formula 1 quella che abbiamo visto oggi a Monte-Carlo, combattutissima dal primo all’ultimo minuto. Si era già visto ieri che i distacchi su questo tracciato sarebbero stati ridottissimi e se n’è avuta un’ulteriore conferma oggi pomeriggio. In Q1 i primi 15 piloti erano racchiusi in 668 millesimi, in Q2 fra il primo e il decimo c’erano 469 millesimi e in Q3 abbiamo avuto i primi quattro piloti, appartenenti a quattro squadre diverse, in un fazzoletto di tempo non più lungo di 168 millesimi”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, dopo le qualifiche del Gp di Monaco. “Davvero complimenti a tutti e venti i piloti oggi in pista che ci hanno regalato uno spettacolo ed emozioni incredibili, guidando sempre al limite per tutta la sessione. Dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto conferma della versatilità della mescola Soft che ha consentito di poter fare più giri cronometrati, intervallati da un giro di raffreddamento. La pista è andata evolvendosi in maniera molto significativa durante la giornata e all’interno di ogni sessione, un elemento che ha aggiunto ancora più incertezza. Di solito il Gran Premio di Monaco offre il culmine delle emozioni al sabato ma dopo quanto abbiamo visto oggi non vediamo l’ora di scoprire se questa tradizione potrà essere infranta. Difficilmente ci potranno essere sorprese dal punto di vista delle strategie: la sosta unica è obbligata, con la Hard chiaramente indicata come la mescola che farà da protagonista. Più incertezze ci potranno essere su quale possa essere la gomma scelta per la partenza: da un lato la Soft offre sicuramente più aderenza al via, dall’altro la Medium aumenta la finestra di utilizzo e la possibilità di gestire meglio eventuali neutralizzazioni”.

