LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen (Red Bull) ha dettato il ritmo durante le prove libere di oggi del Gran Premio di Francia, seguito dalle due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Bottas è stato il più veloce nella sessione del mattino, prima che Verstappen migliorasse il tempo del finlandese nel pomeriggio. In entrambe le occasioni, sono stati utilizzati pneumatici P Zero Red soft in mescola C4. I team hanno utilizzato principalmente le mescole P Zero White hard e P Zero Red soft al mattino, mentre la P Zero Yellow medium è stata ampiamente utilizzata nella prima parte delle FP2, seguita nuovamente dalla mescola soft quando i team si sono concentrati sulle simulazioni di qualifica. La pista era piuttosto “verde” e scivolosa al mattino per via anche di alcune parti recentemente riasfaltate, ma si è gommata progressivamente nel corso del pomeriggio andando progressivamente a fornire un buon grip. Il clima è stato asciutto e caldo per tutta la giornata, con le FP2 che hanno toccato i 31° di temperatura ambiente e 49° di temperatura dell’asfalto. Per le qualifiche sono previste condizioni un pò più fresche, e c’è la possibilità di temperature ancora più basse per la gara e di pioggia la domenica mattina. Visto che con le mescole soft e medium sono stati fatti diversi giri, i gap sono abbastanza in linea con quelli attesi: circa 0,6 secondi tra soft e medium e un divario stimato di 0,5 secondi tra medium e hard. Questo significa che sia la mescola medium che quella soft potrebbero giocare un ruolo importante nelle qualifiche di domani.

Frederik Vesti della ART Grand Prix ha conquistato la pole position nelle qualifiche di Formula 3, con tutto il gruppo che ha utilizzato la P Zero White Hard, dato che in F3 il regolamento precede l’utilizzo di una sola mescola per tutto il fine settimana. La breve sessione di prove libere ha permesso ai 30 piloti di prendere confidenza con questa mescola nelle prime ore del mattino: nuova nomination per il Paul Ricard quest’anno, rispetto alla medium che era stata utilizzata nel 2019. Dennis Hauger della Prema è stato il più veloce nelle prove libere ma il suo tempo è stato poi migliorato da Vesti. Tuttavia, Calan Williams (Jenzer) partirà dal primo posto per la gara sprint di domani, secondo il regolamento della griglia inversa. Con la mescola hard che consente ai piloti di spingere al massimo e senza pit stop obbligatori in Formula 3, sarà chiave difendere la posizione in pista e spingere al massimo. “Le prove libere sono andate più o meno come ci aspettavamo – il bilancio a fine giornata di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing – I tempi delle FP2 sono stati più lenti rispetto alla stessa sessione del 2019, principalmente a causa del vento più forte di oggi, e in parte per le riasfaltature parziali della pista. Abbiamo visto che le mescole medium e soft sono abbastanza vicine, il che dovrebbe metterle entrambe in gioco per le qualifiche di domani e giocare un ruolo chiave anche anche in ottica strategia di gara. I team sono stati in grado di raccogliere molti dati sulle mescole morbide e medie con diversi carichi di carburante, mentre la mescola hard è stata utilizzata meno e principalmente al mattino. Quindi sarà interessante vedere come tutto ciò si traduca in termini di strategie e approccio alle qualifiche di domani, che dovrebbero essere disputate sempre in condizioni calde e asciutte seppur più fresche di oggi”.

