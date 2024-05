SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – En plein di fiorettiste azzurre al tabellone principale di Shanghai. Dodici italiane su 12 hanno acquisito il diritto a partecipare, domenica, alla giornata clou del Grand Prix in Cina nella gara di fioretto femminile. Erano già qualificate per diritto di ranking Martina Favaretto, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Francesca Palumbo. Dopo un’ottima fase a gironi, le hanno raggiunte al primo step Anna Cristino, Irene Bertini ed Erica Cipressa. Attraverso gli assalti preliminari di diretta, poi, hanno staccato il pass anche Martina Sinigalia, Camilla Mancini, Aurora Grandis ed Elena Tangherlini. Tutte le atlete del ct Stefano Cerioni, dunque, saranno ai nastri di partenza del tabellone principale da 64 che andrà in scena domenica. Domani, invece, nella notte italiana, il Grand Prix di fioretto a Shanghai continuerà con i preliminari della gara maschile. Già qualificati Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, “top 16” del seeding, saranno in pedana a caccia dei pass Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Nel venerdì che apre questo intensissimo weekend di scherma internazionali sono in corso anche i turni preliminari delle gare di Coppa del Mondo di spada femminile a Fujairah, spada maschile a Saint Maur, sciabola femminile a Plovdiv e sciabola maschile a Madrid.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

