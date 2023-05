SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Al Grand Prix di fioretto maschile di Shanghai sono 11 gli azzurri qualificati al tabellone principale da 64. La gara cinese assegna punti per la Qualifica Olimpica individuale a Parigi 2024.

Già sicuri del posto, per diritto di ranking, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi. A loro si sono aggiunti, dopo la fase a gironi, anche Guillaume Bianchi, Giorgio Avola, Damiano Rosatelli (con tutte vittorie) e Francesco Ingargiola (cinque vittorie ed una sconfitta). Dopo due turni di tabellone preliminare ad eliminazione diretta hanno staccato il “pass” per la giornata di domani anche Davide Filippi, Tommaso Martini ed Edoardo Luperi. L’unico azzurro eliminato è Alessio Di Tommaso fermato nel match decisivo dal francese Savin per 15-10.

All’orizzonte la terza giornata di gare con il tabellone principale da 64 delle prove di fioretto femminile (con tutte e 12 le azzurre in pedana) e di quello maschile. Il via nella notte italiana.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

