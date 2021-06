BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – “Questa è sicuramente una delle sessioni di qualifica più interrotte e imprevedibili che si possa ricordare!”. Lo ha detto Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, dopo le qualifiche del Gp di Baku. “I piloti hanno utilizzato pneumatici in mescola soft per tutta la sessione poichè, con distacchi così ravvicinati nonostante la lunghezza del giro, era l’opzione più sicura per essere certi di superare la Q2: soprattutto visto il grande rischio di interruzioni. Questo significa che domani tutti i primi 10 in griglia partiranno con le soft, il che probabilmente li vincola a una strategia ad una sosta soft-hard: anche perchè per il Gran Premio ci aspettiamo di nuovo temperature elevate in pista. Alle spalle dei primi 10 potrebbero vedere un vantaggio nell’iniziare con una mescola più dura per eseguire un primo stint più lungo e guadagnare posizioni in pista o avere più flessibilità per il pit stop. Come abbiamo già avuto modo di vedere nel corso di questa frenetica qualifica, quella di Baku è una pista dove può succedere assolutamente di tutto. Quattro piloti di Team diversi nelle prime quattro posizioni in griglia sottolineano quanto sia serrata la competizione su questo spettacolare circuito cittadino: ad un certo punto abbiamo avuto vetture separate da millesimi di secondo in un giro di sei chilometri. Congratulazioni a Ferrari e Charles Leclerc per la seconda pole consecutiva”.

(ITALPRESS).