GP Azerbaijan, Berra “Venerdì diverso dal solito, sarà interessante vedere come team e piloti approcceranno alle qualifiche”

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – “Un venerdì piuttosto diverso dal solito che prefigura un andamento del weekend abbastanza inusuale, perlomeno sotto il profilo dell’utilizzo delle gomme”. Così Simone Berra, Pirelli Chief Engineer, dopo il venerdì di prove libere al Gp di Azerbaijian dominato dalle Ferrari di Hamilton e Leclerc.

“Abbiamo portato qui la terna più morbida della gamma, con il ritorno della C6 dopo le esperienze di Imola, Monaco e Montreal – ha spiegato Berra – La mescola ha confermato le sue caratteristiche, vale a dire la capacità di esprimere un picco di grip leggermente più alto rispetto alla C5 ma, al contempo, con una finestra di sfruttamento di questo picco più ridotta. Inoltre, come già accaduto in passato, alcuni piloti hanno evidenziato nei loro feedback ai nostri tecnici come la C5 dia probabilmente una maggior stabilità nella parte più tortuosa del circuito, il che prefigura una preferenza verso l’utilizzo di questa mescola nelle fasi decisive della qualifica. Non è un caso che oggi la C6 sia stata ampiamente la più utilizzata”.

“Sarà quindi interessante vedere come squadre e piloti gestiranno l’approccio alle qualifiche e sfrutteranno l’ultima ora di prove libere di domani. Per il resto, va segnalato che la pista è in condizioni nettamente migliori rispetto a quanto non accadeva negli anni passati, un segno di quanto gli organizzatori abbiano lavorato nella sua preparazione nei giorni scorsi, sottoponendo l’asfalto ad un trattamento di pulizia con getti d’acqua ad alta pressione. Così – e con le temperature più basse – si spiegano i tempi nettamente più veloci rispetto al 2024 – siamo già a livello della pole – e un livello di evoluzione delle prestazioni durante le sessioni sempre importante ma non enorme come avveniva in passato. Infine – ha concluso Berra – da segnalare la totale assenza di graining su tutte e tre le mescole”.

