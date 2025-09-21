BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo con quasi 15″ di vantaggio la Mercedes di George Russell e la sorprendente Williams di Carlos Sainz. Chiude ai piedi del podio, invece, Andrea Kimi Antonelli che ottiene uno dei suoi migliori risultati da quando è sbarcato in Formula 1.

La gara del leader del Mondiale Oscar Piastri termina al primo giro, ma il compagno di box Lando Norris non ne approfitta e deve accontentarsi solo della settima piazza. Domenica anonima da parte della Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente ottavo e nono. Bella prova di Liam Lawson (Racing Bulls), quinto, e di Yuki Tsunoda (Red Bull), sesto; completa la top 10 l’altra Racing Bulls di Isack Hadjar.

LE DICHIARAZIONI

“E’ stato un weekend incredibile per noi. In gara la macchina ha funzionato benissimo con tutte le mescole, avevamo aria pulita e pista libera, quindi siamo riusciti a gestire bene anche le gomme. È stata una gara lineare e qui non era semplice, c’era tanto vento. Sono incredibilmente contento. In gara bisogna essere più cauti rispetto alle qualifiche, sono felice che non ci siano state altre safety car. A Singapore sarà una sfida completamente diversa, con un alto carico aerodinamico. Vedremo cosa riusciremo a fare”. Queste le parole del pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo il trionfo odierno.

“Siamo molto contenti di tornare sul podio. È stato un weekend molto duro personalmente, ma la macchina andava alla grande. Per fortuna oggi mi sento molto meglio rispetto a venerdì, è stato un sollievo arrivare alla bandiera a scacchi. Questo è stato un bel passo in avanti per noi che lottiamo con la Ferrari nella classifica costruttori”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell.

“Onestamente non riesco a descrivere la mia felicità e quanto sia bella questa sensazione. Ha un sapore ancora più bello del mio primo podio. Abbiamo lottato tanto per arrivare fino a qui, quando tutto si mette nel giusto modo possiamo fare bene. Abbiamo battuto macchine che non mi aspettato di poter battere. Sono estremamente fiero di tutto il team. Abbiamo dimostrato di aver fatto un grande passo avanti rispetto all’anno scorso. Ho avuto un po’ di sfortuna, ma così posso gustarmi ancora di più questo momento. Alla fine il lavoro ripaga sempre”. Così il pilota della Williams, Carlos Sainz.

“Il passo c’era questo weekend ed era molto forte, la frustrazione deriva proprio da questo. Non siamo riusciti a mettere le cose insieme sabato e oggi siamo rimasti bloccati nel traffico. È stato difficile riuscire a recuperare nel rettilineo, non si può superare. Se abbiamo perso questo weekend è per la prestazione di ieri. Potevamo fare un lavoro migliore e non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto ottime gare quando la McLaren volava, quando non ci sono loro, non si siamo neanche noi. Da Spa abbiamo fatto un passo in avanti in termine di prestazioni pure, ma fatichiamo a mettere tutto insieme”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1. “Gente che abbandona Maranello? È una barzelletta che sta facendo solo male al team. Ne abbiamo già parlato, non voglio tornarci”, ha aggiunto il dirigente francese.

“Penso che oggi sarebbe sbagliato valutare la macchina in una gara così. Siamo partiti da una posizione sbagliate e questa è una mia responsabilità per le qualifiche di ieri. Ho fatto sempre il massimo, ma questo weekend non ci sono riuscito. Devo essere onesto. Da dove siamo partite era impossibile sorpassare. Abbiamo avuto un problema alla power unit, per molto tempo mi sono dovuto difendere anziché attaccare. Poi il problema per magia si è risolto, ma non è stato sufficiente. Vincere nel 2025? Sarà molto difficile”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc

L’ORDINE DI ARRIVO

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

DNF Oscar Piastri (McLaren)

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

MONDIALE PILOTI

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 324 punti

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 299

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 255

4. George Russell (Gbr) Mercedes 212

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 165

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 121

7. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 78

8. Alexander Albon (Tha) Williams 70

9. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 39

10. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 37

11. Lance Stroll (Can) Aston Martin 32

12. Carlos Sainz (Esp) Williams 31

13. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 30

14. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 30

15. Esteban Ocon (Fra) Haas 28

16. Pierre Gasly (Fra) Alpine 20

17. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 20

18. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 18

19. Oliver Bearman (Gbr) Haas 16

MONDIALE COSTRUTTORI

1. McLaren 623 punti

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull 272

5. Williams 101

6. Racing Bulls 72

7. Aston Martin 62

8. Kick Sauber 55

9. Haas 44

10. Alpine 20

