SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Siamo felici che la nostra decisione di differenziare le nomination per l’Austria abbia portato a due gare distinte, con il secondo gran premio che ha avuto un ritmo di gara molte veloce e caratteristiche diverse rispetto al primo”. Lo ha dichiarato Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, dopo la conclusione del Gp di Austria vinto ancora da Verstappen. “Le temperature della pista oggi sono state notevolmente più basse rispetto a quelle delle qualifiche, il che ha ovviamente influito sull’usura e sul degrado dei pneumatici, favorendo le mescole più morbide e prolungando la durata degli stint. Di conseguenza, abbiamo visto un buon mix di strategie a una e due soste; con quella ad una sosta che ha richiesto un certo grado di gestione dei pneumatici per mantenere buone prestazioni per tutta la durata di ogni stint, mentre quella a due soste è stata la strategia vincente. Congratulazioni a Max Verstappen e Red Bull per la perfetta gara di oggi in cui, grazie al ritmo elevato che sono riusciti a mantenere, hanno potuto effettuare due soste restando sempre al comando. Pirelli resta ora al Red Bull Ring anche per la prossima settimana per per due giorni di test di sviluppo dei pneumatici da 18 pollici per il 2022 con AlphaTauri martedì e mercoledì”.

