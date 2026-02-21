GP Australia, Barbier dopo Gara 1 “Buone prestazioni per entrambe le posteriori”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo avuto la dimostrazione da un lato che Phillip Island è una pista le cui condizioni possono variare anche molto anno dopo anno e dall’altro che, pur essendo un circuito molto impegnativo per i pneumatici, le gare si possono svolgere regolarmente sulla distanza completa se si lavora bene sul setup up delle moto e nei test che precedono il fine settimana”. Così Giorgio Barbier, direttore racing moto di Pirelli, dopo Gara 1 del Gp d’Australia di Superbike.

“Bulega ha vinto la gara utilizzando la soluzione posteriore in specifica D0922 con cui i piloti hanno corso l’anno scorso quando fu deciso di effettuare il flag to flag. Sempre la D0922 è stata anche protagonista nella gara Supersport. Anche la nuova posteriore in specifica E0829, che sfrutta la stessa mescola della D0922 ma una carcassa diversa per incrementarne la stabilità, è stata molto apprezzato in Gara 1 e chi l’ha scelta l’ha fatto proprio perché ha percepito una stabilità maggiore e meno movimenti”, ha aggiunto Barbier.

“Quelli che hanno optato per la D0922 hanno preferito affidarsi ad un pneumatico già conosciuto che sembrerebbe offrire un grip simile o leggermente superiore rispetto alla E0829. Quello che conta, aldilà delle preferenze dei singoli piloti, è che nelle condizioni e con le temperature viste oggi entrambe sono risultate scelte valide per la gara, sempre in abbinamento alla SC1 anteriore che per questa pista è l’opzione ideale”, ha detto ancora il direttore racing moto di Pirelli. “Nelle qualifiche la soft, che non può essere utilizzata in gara perché troppo morbida, ha offerto quell’extra grip che ha permesso ai piloti di ritoccare i tempi sul giro. In Supersport le misure Superbike hanno ricevuto una buona accoglienza da parte dei piloti e la maggior parte di loro ha optato per la 125/70 anteriore che è risultata più stabile della 120/70, quest’ultima ritenuta più agile dai piloti che l’hanno scelta”, ha concluso Barbier.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).