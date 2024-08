Governo, Valditara “Discussioni legittime ma troviamo sempre sintesi”

RIMINI (ITALPRESS) – “Per la mia esperienza in questi quasi due anni di governo, non c’è stata una volta in cui in Consiglio dei ministri abbiamo votato a maggioranza, ci siamo sempre compattati e, al di là delle legittime differenze, credo che questa maggioranza abbia ben chiaro che è qui per cambiare l’Italia, per cambiarla in meglio facendo quello che i precedenti governi non hanno saputo fare ad iniziare dalla scuola. Credo che al di là di una legittima discussione ognuno ha le sue opinioni, ma poi ci sarà sempre un punto di sintesi”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini, risponde a una domanda sulle diverse posizioni emerse nella maggioranza sullo Ius Scholae. xb1/sat