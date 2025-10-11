Governo, Lollobrigida “I risultati ci stanno premiando”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Siamo un Governo che sta spendendo le risorse disponibili per gli asset economici e soprattutto le sta spendendo bene e i risultati ci stanno premiando. Tra sette giorni il nostro Governo sarà il terzo nella storia d'Italia per stabilità su 68 che ne abbiamo avuti. E non c'è un dato economico che sia penalizzante rispetto all'azione del Governo, dall'occupazione allo spread, alla Borsa, alla credibilità internazionale". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della Festa dell'ottimismo de "Il Foglio", organizzata a Firenze. "Credo che le critiche pregiudiziali non servano, servono oggettivamente consigli ulteriori, proposte, dibattito anche per quella parte dell'opposizione che vuole condividere un percorso", ha aggiunto. "Per noi gli interessi nazionali prevalgono su quelli soggettivi, dei partiti". eb/fsc/mca2