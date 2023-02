BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha ricevuto, nella sede della presidenza, Patricia O’Brien, Ambasciatore d’Irlanda in Italia e presso la Repubblica di San Marino, nonchè Rappresentante Permanente presso le Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma.

Al centro dell’incontro, si legge in una nota, la possibilità di avviare programmi di sviluppo comuni con l’Irlanda, in particolare nel settore del turismo, delle tecnologie digitali e della formazione universitaria.

Emiliano, sottolinea la nota, ha ricordato come la Puglia sia la Regione europea leader nella capacità di spesa dei fondi europei e che è particolarmente interessata ad attrarre ed incentivare investimenti esteri attraverso programmi mirati di sostegno alle imprese e al lavoro.

L’Ambasciatore O’Brien ha affermato che “la Puglia rappresenta un grande potenziale per l’Irlanda”.

O’Brien era accompagnata da Chiara Popplewell, Vice Capo Missione e Capo dell’Ufficio Politico dell’Ambasciata.

