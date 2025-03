ROMA (ITALPRESS) – Sesta affermazione nelle ultime sette gare per Golden State nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Nonostante debbano fare a meno di Curry, uscito durante il terzo parziale per un infortunio alla schiena, i Warriors piegano i Toronto Raptors per 117-114. Ai canadesi non bastano i 29 punti di Barnes, top-scorer dell’incontro, mentre tra i californiani il più prolifico è Green, a referto a quota 21.

I Los Angeles Lakers schierano le seconde linee e facilitano così il compito dei Milwaukee Bucks, che si impongono largamente in trasferta per 118-89 con 28 punti del solito Antetokounmpo. Tra Indiana Pacers e Brooklyn Nets è necessario un overtime per decretare vincitori e vinti: la spuntano i padroni di casa per 105-99 grazie ai 28 punti realizzati da Mathurin e ai 23 di Turner.

Affermazione interna per i Charlotte Hornets, che fanno festa battendo per 115-98 i New York Knicks con 25 punti di Ball (stesso bottino tra gli ospiti per Anunoby). Colpo esterno, infine, per i Chicago Bulls, che violano il parquet dei Sacramento Kings per 128-116 con 35 punti siglati da White.

