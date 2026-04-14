Goggia “Malagò candidato in Figc? Nessuno più indicato di lui”

MILANO (ITALPRESS) - "Lui sa come si fa, avendo gestito il Coni. È un grandissimo uomo di sport, ha delle competenze tecniche invidiabili, siamo riusciti ad avere una Olimpiade con questa riuscita in Italia grazie a lui, non c’è persona più indicata". Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofia Goggia in merito alla candidatura in Figc di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni. pia/glb/mca1